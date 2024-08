Charles Hamelin et ses filles se préparent pour un voyage à Paris

Geneviève Tardif l'une des présentatrices officielles de Radio-Canada à Paris pour les Jeux Olympiques. L'animatrice a laissé ses filles à la maison avec leur papa, Charles Hamelin.

La semaine dernière, Violette et Ludivine ont vu leur maman à la télé en train de réaliser son rêve et leur réaction est tellement belle.

Sur la vidéo publiée sur le compte Instagram de Charles, on peut voir Violette, la plus grande qui salue sa maman en direct de son salon. Ludivine, de son côté, elle pointe sa mère et tente de la touché malgré le fait qu'elle soit dans la télé.

En savoir plus.

Vous aimerez aussi: