Charles Hamelin souligne une journée chargée en émotion

«En ce jour il y a 15 ans à Vancouver 2010, Charles Hamelin remportait l'or au 500 m et, une demi-heure plus tard, il était de retour sur la glace pour décrocher une autre médaille d'or avec son frère François et leurs coéquipiers au relais 5000 m. 🥇👏⁣

Équipe Canada a récolté un total de cinq médailles en patinage de vitesse sur courte piste au Pacific Coliseum.»

Charles Hamelin a de quoi être fier!

Rappelons qu'il a pris sa retraite du sport professionnel en 2022.