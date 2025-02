Céline Dion publie de nouvelles photos et la toile s’emballe

Céline Dion a publié trois nouvelles photos sur les réseaux sociaux.

Sur ces portraits inédits, on voit la célèbre Québécoise dans une loge lumineuse. Vêtue d'une tenue noire et blanche à motifs, l'interprète de My Heart Will Go On prend la pose afin de montrer son chignon élaboré.

L'histoire ne dit pas à quel moment ces photos ont été prises. Dès leur publication, des milliers de fans ont réagi, tant sur Facebook que sur Instagram. Tous s'entendent pour dire que Céline Dion est magnifique. Voici les clichés, à faire défiler à l'aide de la flèche blanche située à droite de l'image: