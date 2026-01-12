Céline Dion dévoile qu'elle a un nouveau chien, Madison

Début du contenu principal.
On découvre une nouvelle facette de Céline Dion sur les réseaux sociaux ces jours-ci!
Son équipe l'a invitée à faire des vidéos de style TikTok pour ses abonnés. Elle s'adresse donc à la caméra de façon moins formelle qu'à l'habitude et s'amuse en disant ce qu'elle pense à voix haute. En résumé, on retrouve la fameuse Céline fofolle et spontanée qu'on aime tant en entrevue, mais en version TikTok!
Dans une nouvelle vidéo publiée aujourd'hui, la célèbre Québécoise montre ce que contient son sac à main. Parmi les premiers items montrés à la caméra, on trouve un sac de croquettes. C'est alors que Céline Dion révèle qu'elle vient d'adopter un adorable chiot qu'elle a nommé Madison!
Voici la vidéo en question, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous:
«Disons-le… il m’arrive d’emporter un peu plus que le strict nécessaire! Et vous, qu’y a-t-il dans VOTRE sac ? — Céline xx»
On est crampés! On adore sa parodie d'elle-même en chantant le «anymore» de la chanson All By Myself. Et que dire de son petit micro jouet, qu'elle traîne avec elle «au cas où elle doit chanter Joyeux anniversaire» de façon improvisée.
Dans une autre vidéo filmée le même jour, Céline Dion explique qu'elle a envie de raconter l'histoire derrière ses chansons et de partager des anecdotes sur sa musique.
La première capsule devrait arriver sous peu sur Instagram et sur TikTok. On restera à l'affût!
Marie Carmen et Céline Dion ont toutes les deux porté des ensembles à carreaux rouges et noirs au cours des derniers jours.
L'interprète du succès Entre l’ombre et la lumière a été la première à oser ce look traditionnel chic à la fin décembre. Puis, Marie Carmen a remarqué que Céline Dion avait visiblement «copié» son style au début du mois de janvier!
Voyez leurs looks similaires juste ici.
Vous aimerez aussi: