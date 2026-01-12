Céline Dion dévoile qu'elle a un nouveau chien, Madison

On découvre une nouvelle facette de Céline Dion sur les réseaux sociaux ces jours-ci!

Son équipe l'a invitée à faire des vidéos de style TikTok pour ses abonnés. Elle s'adresse donc à la caméra de façon moins formelle qu'à l'habitude et s'amuse en disant ce qu'elle pense à voix haute. En résumé, on retrouve la fameuse Céline fofolle et spontanée qu'on aime tant en entrevue, mais en version TikTok!

Dans une nouvelle vidéo publiée aujourd'hui, la célèbre Québécoise montre ce que contient son sac à main. Parmi les premiers items montrés à la caméra, on trouve un sac de croquettes. C'est alors que Céline Dion révèle qu'elle vient d'adopter un adorable chiot qu'elle a nommé Madison!

Voici la vidéo en question, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous: