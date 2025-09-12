Stars québécoises: voici pourquoi Céline Dion ne fait pas partie du top 5 de Marie-Josée Gauvin

Début du contenu principal.
Marie-Josée Gauvin coanime un tout nouveau balado avec son grand ami Maxime Roberge: Pop Pop Balado!
Les trois premiers épisodes de ce podcast consacré à l’univers de la pop ont été mis en ligne cette semaine sur iHeartRadio.
Ces deux passionnés de musique, qui travaillent respectivement à Rouge et ÉNERGIE au quotidien, nous invitent dans leur bulle sans tabous où ils parlent librement de ce qui les fait vibrer… ou non!
Dans le 3e épisode de Pop Pop Balado, Marie-Josée Gauvin et Maxime Roberge ont fait une liste de leurs 5 divas québécoises préférées.
Au moment de révéler leur palmarès, l’animatrice a admis qu’elle n’y avait pas inclus LA superstar du Québec... Céline Dion! Mais elle avait une excellente raison de l’exclure de la sorte.
Voici ce qu’a raconté Marie-Josée Gauvin à ce sujet:
«Moi je l’ai même pas gardée Céline dans mon top 5. […] Je n’ai pas gardé Céline parce que j’ai voulu un petit peu by-passer les règlements, étant donné que moi je l’avais gardée dans mon top 5 des vedettes internationales, Céline. Je me suis dit que je voulais me faire une place de plus pour les Québécoises. Puis de toute façon, elle vit à Vegas, elle est heureuse et on a accès quand même à elle ici. C’est pour ça! Moi, je l’ai mise dans l’autre [palmarès]»
Aaaaaah! Voilà qui est clair!
De son côté, Maxime Roberge compte Céline Dion parmi les 5 plus grandes chanteuses du Québec. Et leur préférée à tous les deux? Marjo!
On vous invite fortement à découvrir Pop Pop Balado dès maintenant sur iHeartRadio ou sur votre plateforme d’écoute en ligne préférée. Les épisodes sont également disponibles sur YouTube.