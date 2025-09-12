Stars québécoises: voici pourquoi Céline Dion ne fait pas partie du top 5 de Marie-Josée Gauvin

«Moi je l’ai même pas gardée Céline dans mon top 5. […] Je n’ai pas gardé Céline parce que j’ai voulu un petit peu by-passer les règlements, étant donné que moi je l’avais gardée dans mon top 5 des vedettes internationales, Céline. Je me suis dit que je voulais me faire une place de plus pour les Québécoises. Puis de toute façon, elle vit à Vegas, elle est heureuse et on a accès quand même à elle ici. C’est pour ça! Moi, je l’ai mise dans l’autre [palmarès]»

Aaaaaah! Voilà qui est clair!

De son côté, Maxime Roberge compte Céline Dion parmi les 5 plus grandes chanteuses du Québec. Et leur préférée à tous les deux? Marjo!

