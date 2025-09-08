Marie-Josée Gauvin livre une confidence crève-coeur sur le deuil de son premier enfant

«On imaginait qu'on allait avoir d'autres enfants, pis ç’a été long, parce que je me disais : "il va toujours manquer quelqu'un sur la photo de famille." Je ne voudrais pas qu'on prenne de photo de famille. Ç’a, j'ai eu de la misère à laisser aller ça, que ça n’allait pas se passer comme ce que j’avais imaginé.»

Elle ajoute que, pour elle, il a toujours été très difficile de répondre à la question: «Tu as combien d’enfants?» Un moment qu’elle a longtemps redoutée. Pour y faire face, elle avait pris l’habitude de tracer des X avec ses doigts, discrètement, dans son dos.

«Tu sais, la première fois, j’ai répondu : "J’en ai un." Pis j’ai pleuré dans le char en revenant… mais je les avais, mes X dans le dos.»