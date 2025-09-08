Marie-Josée Gauvin livre une confidence crève-coeur sur le deuil de son premier enfant

Début du contenu principal.
Marie-Josée Gauvin s’est ouverte avec beaucoup d’émotion et de sensibilité sur l’immense deuil qu’elle traverse depuis le décès de sa première fille, Charlotte.
Au micro de Marie-Claude Barrette, elle a confié qu’après la perte de son petit trésor, elle n’avait plus le désir de prendre de photos de famille.
«On imaginait qu'on allait avoir d'autres enfants, pis ç’a été long, parce que je me disais : "il va toujours manquer quelqu'un sur la photo de famille." Je ne voudrais pas qu'on prenne de photo de famille. Ç’a, j'ai eu de la misère à laisser aller ça, que ça n’allait pas se passer comme ce que j’avais imaginé.»
Elle ajoute que, pour elle, il a toujours été très difficile de répondre à la question: «Tu as combien d’enfants?» Un moment qu’elle a longtemps redoutée. Pour y faire face, elle avait pris l’habitude de tracer des X avec ses doigts, discrètement, dans son dos.
«Tu sais, la première fois, j’ai répondu : "J’en ai un." Pis j’ai pleuré dans le char en revenant… mais je les avais, mes X dans le dos.»
Un peu plus loin dans l’entrevue, elle confie que la colère liée au départ de sa petite Charlotte l’habite encore.
«Je trouvais ça tellement injuste, ce qui est arrivé. Pour elle, j’étais tellement en tabarnak… et je le suis encore énormément. Je ne veux pas que sa vie ce soit la maladie, je veux que ce soit dans la joie.»
Pour écouter l’entrevue touchante et lumineuse de Marie-Josée Gauvin, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Marie-Claude Barrette.
