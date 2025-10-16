Britney Spears révèle n'avoir vu son fils que 45 minutes en 5 ans

Début du contenu principal.
L'ex-mari de Britney Spears, Kevin Federline, sortira bientôt un livre racontant sa relation avec le superstar. Devant ce qu'elle qualifie comme un tissu de mensonges, la chanteuse a décidé de lui répondre publiquement.
Dans un long texte partagé sur Instagram hier soir, elle explique que son ex est passé maître dans l'art du gaslighting avec elle.
Britney Spears s'ouvre sur sa vie familiale et son désir de renouer avec ses enfants.
Le coeur gros, elle affirme qu'elle a vu l'un de ses fils seulement 45 minutes en 5 ans, alors qu'elle n'a vu l'autre qu'à 4 reprises.
Cette réponse de Britney Spears survient après que Kevin Federline, dans un extrait de son livre à paraître, ait déclaré qu'elle regardait ses fils dormir avec un couteau dans les mains.
Voici ce qu'a publié la princesse de la pop sur Instagram, suivi de la traduction libre:
«Le gaslighting constant de mon ex-mari est extrêmement blessant et épuisant. J'ai toujours demandé et crié pour avoir une vie avec mes fils. Les relations avec les adolescents sont complexes. Je me suis sentie démoralisée par cette situation et j'ai toujours demandé, presque supplié, qu'ils fassent partie de ma vie. Malheureusement, ils ont toujours été témoins du manque de respect de leur père envers moi. Ils doivent se prendre en main. Avec un fils qui ne m'a vue que 45 minutes ces 5 dernières années et l'autre que je n'ai vu que 4 fois... J'ai ma fierté, aussi. Désormais, je leur ferai savoir quand je serai disponible. Croyez-moi, ces mensonges blancs dans ce livre, ils vont directement à la banque et je suis la seule à en être vraiment blessée. Je les aimerai toujours et si vous me connaissez vraiment, vous ne prêterez pas attention aux tabloïds sur ma santé mentale et ma consommation d'alcool. Je suis une femme plutôt intelligente qui essaie de vivre une vie privée et sacrée depuis cinq ans. Je me prononce à ce sujet parce que j'en ai assez. Et n'importe quelle vraie femme ferait la même chose.»
Rappelons que Britney Spears et Kevin Federline ont été mariés de 2004 à 2007.
Ils ont eu deux garçons, Sean, qui a 20 ans, et Jayden James, qui a 19 ans.
You Thought You Knew, les mémoires de Kevin Federline, sortira le 21 octobre 2025. Il est déjà disponible en précommande au Canada. Pour l’instant, aucune version traduite en français n’a été annoncée.
On vous suggère fortement de lire la biographie de Britney Spears, The Woman In Me, sortie il y a deux ans. Ce best-seller a été vendu à plus de 1,1 millions d'exemplaires et nous donne un accès inédit à la vie de la princesse de la pop.
Voici la version traduite en français du best-seller de Britney Spears. Il est également disponible en version audio et Kindle.