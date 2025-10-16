Britney Spears révèle n'avoir vu son fils que 45 minutes en 5 ans

L'ex-mari de Britney Spears, Kevin Federline, sortira bientôt un livre racontant sa relation avec le superstar. Devant ce qu'elle qualifie comme un tissu de mensonges, la chanteuse a décidé de lui répondre publiquement.

Dans un long texte partagé sur Instagram hier soir, elle explique que son ex est passé maître dans l'art du gaslighting avec elle.

Britney Spears s'ouvre sur sa vie familiale et son désir de renouer avec ses enfants.

Le coeur gros, elle affirme qu'elle a vu l'un de ses fils seulement 45 minutes en 5 ans, alors qu'elle n'a vu l'autre qu'à 4 reprises.