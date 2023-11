Britney Spears dénonce la couverture médiatique de son livre

Selon Britney Spears, cette façon dont on parle de sa biographie n'est pas surprenante, comme les médias lui ont toujours réservé ce genre de traitement.

Voici ce qu'elle avait à dire: « Mon livre contient beaucoup d'histoires tristes… Je suis certaine que plusieurs en sont conscients, mais sachez tout simplement qu'il y a une tonne d'autres belles et bonnes histoires dans The Woman in Me, mais ce n'est pas tout le temps ce que les médias choisissent de couvrir!!! C’est comme ça… alors, à l’avenir, sachez que ça me représente à l’époque… C’est le passé, et ça c'est moi maintenant! De bonnes choses, et d'autres plus dérangeantes aussi...🙄🤷🏼‍♀️📖 !!! »