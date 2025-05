Brigitte Lafleur rayonne sur le tapis rouge aux côtés de son amoureux… et avec une toute nouvelle tête!

Puis, accompagnée de son amoureux de longue date, Mario Provencher, la comédienne et artiste peintre a fait tourner les têtes… et a également dévoilé sa toute nouvelle chevelure! En effet, elle arborait une coloration estivale fraîchement signée par le coloriste des stars, Michaël Jean Laurin, qui a fièrement partagé le résultat sur Instagram en écrivant: «Ça sent l’été avec la nouvelle couleur de la belle @brigittelafleur ☀️🌸 J’ai enfin pu mettre ma signature dans ses magnifiques cheveux.»

Et il faut l’avouer: le soleil semble désormais briller jusque dans ses mèches!