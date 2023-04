Big Brother Célébrités: Retour sur les trahisons et les alliances lors du dernier confessionnal

LeLouis a été trahi par Coco, qui a changé d'idée et lui a donné le veto à Marie-Christine. Coco a orchestré le départ de LeLouis et Anas et a manipulé Jemmy pour qu'elle active le pouvoir du double veto, ciblant ainsi Naïla. Marianne s'est sentie blessée et rejetée par les commentaires de la mascotte Otev envers elle lors du challenge du veto Playa del Otev, mais ce dernier s'est presque excusé.

Les règlements de compte étaient également de mise lors du confessional. Marianne a discuté avec Zoé à propos de son geste de sortir son ami pendant la semaine invisible, expliquant qu'elle l'a fait pour effacer les soupçons sur elle. Zoé a regretté de ne pas avoir vu la loyauté de Korine dans le jeu et avait cru que l'humoriste avait un jeu qui se rapprochait plus de celui de Coco.