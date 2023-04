La saison 3 de Big Brother Célébrités prend fin en beauté avec une finale spectaculaire!

Le jeu de Coco

Coco Belliveau a été sans aucun doute une des joueuses les plus redoutables de la saison de Big Brother Célébrités. Elle a utilisé son charme et son esprit vif pour manipuler les autres joueurs et mener le jeu de main de maître. En tant que joueuse stratégique, elle a su trouver le bon équilibre entre être fidèle à ses alliés et être prête à les trahir pour atteindre ses objectifs.