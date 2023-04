Big Brother Célébrités - Le dernier confessionnal: Humour, stratégies et trahisons ce dimanche sur Noovo!

C’est également ce dimanche que l’on connaîtra l’identité de la personne qui se méritera le très convoité titre de la célébrité préférée du public et qui repartira avec une bourse en argent de 5 000 $ offerte par Rouge FM, la radio officielle de Big Brother Célébrités. Un nombre record de votes a d’ailleurs été répertorié pour cette édition.



Tout de suite après, ne ratez pas le tout dernier épisode de Big Brother Célébrités: Les gérants d'estrade, où Marie-Josée Gauvin et Martin Vachon recevront Mona de Grenoble, célébrité gagnante de cette édition ainsi que la finaliste Liliane Blanco-Binette et Coco Belliveau.

Un rendez-vous qui promet!