Anne-Élisabeth Bossé et son chum sont plus amoureux que jamais sur le tapis rouge

Anne-Élisabeth Bossé et son nouvel amoureux ont attiré tous les regards, hier soir sur le tapis rouge.

L'actrice joue dans le nouveau film sportif Les furies, dont la première avait lieu mercredi à Montréal.

Pour l'occasion, la star québécoise portait une somptueuse robe noire boho d'inspiration années 70. De son côté, Francis a opté pour une chemise et une cravate faites du même tissu rayé noir et blanc.

Voici quelques captures d'écran de l'arrivée de Anne-Élisabeth Bossé et son chum à la première du film Les furies: