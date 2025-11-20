Anne-Élisabeth Bossé et son chum sont plus amoureux que jamais sur le tapis rouge

Début du contenu principal.
Anne-Élisabeth Bossé et son nouvel amoureux ont attiré tous les regards, hier soir sur le tapis rouge.
L'actrice joue dans le nouveau film sportif Les furies, dont la première avait lieu mercredi à Montréal.
Pour l'occasion, la star québécoise portait une somptueuse robe noire boho d'inspiration années 70. De son côté, Francis a opté pour une chemise et une cravate faites du même tissu rayé noir et blanc.
Voici quelques captures d'écran de l'arrivée de Anne-Élisabeth Bossé et son chum à la première du film Les furies:
Ils sont tellement beaux, tous les deux!
On adore leurs looks tendance complémentaires.
En janvier dernier, Anne-Élisabeth Bossé partageait les premières photos de son nouveau compagnon, Francis Oligny, sur Instagram. Contrairement à son ex, Francis n’appartient pas au monde du spectacle.
Depuis qu'ils ont confirmé être en couple, nous avons eu droit à quelques photos de leurs vacances sur les réseaux sociaux. Nous les avons également croisés sur les tapis rouges.
En ce qui concerne le film Les furies, il prendra l'affiche le 28 novembre prochain au cinéma.
En plus d'Anne-Élisabeth Bossé, le long métrage sportif réunit Gabrielle Côté, Antoine Bertrand, France Castel, Juliette Gosselin, Debbie Lynch-White, Samantha Fins, Sandrine Bisson, Nathalie Doummar, Ximena Ferrer, Aurélia Arandi-Longpré, Lyraël Dauphin, Antoine Pilon et Maxime de Cotret.
Voici la bande-annonce haute en couleur:
Le mois dernier Anne-Élisabeth Bossé a pris une grande décision: elle a mis en vente son spacieux condo situé au cœur du Plateau-Mont-Royal à Montréal.
Le condo possède une grande aire ouverte avec un plafond cathédrale, une chambre fermée, une mezzanine qui peut être un espace de bureau, une salle de bain, une cuisine moderne avec un îlot central et plus encore.
Situé à quelques pas du Parc La Fontaine et de plusieurs restaurants, le condo a été mis en vente pour la somme de 629 900$.
