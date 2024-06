La belle-fille de Benoît Gagnon est la copie-conforme de sa maman

Dans ce même texte, l'animateur qu'à travers les embûches, sa belle-fille a réussi à se créer une vie qui dépasse ses attentes.

Elle quitte le secondaire avec un diplôme en poche et un avenir prometteur.

«Emma a une maman extraordinaire @nath_sanschagrin qui refusait de voir sa fille broyer du noir et en équipe avec elle on s’est acharné pendant presque 2 ans à lui trouver un milieu où elle pourrait se réaliser, s’épanouir, apprendre et retrouver cette belle étincelle qui l’a toujours caractérisée.»

Voici le texte complet de Benoît Gagnon pour sa grandeEmma!