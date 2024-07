Benoît Gagnon s’est vu secoué en cette journée d’anniversaire

On souhaite un joyeux anniversaire à Benoît Gagnon et on espère que sa journée a été lumineuse malgré tout!

On vous rappelle que Benoît Gagnon est en ondes sur Rouge 107,3 avec La gang du matin, en semaine à 5h30 pour la saison estivale. Il est en compagnie de Josiane Aubuchon et Félix-Antoine Tremblay.

