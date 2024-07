Benoît Gagnon partage de rares et douces photos avec son grand garçon de 24 ans

Dans une courte vidéo, l'animateur souligne l'importance de Mathieu dans sa vie.

«Je n’aurais pu souhaiter un meilleur enfant pour me faire découvrir le plaisir d’être père.



J’aime passer du temps avec toi, j’aime les 5376 niaiseries qu’on s’envoi toutes les semaines, j’aime apprendre de toi et surtout j’aime avoir raison quand on discute 😎»