18 bébés de stars qui sont nés en 2022

En 2022, de nombreuses vedettes d’ici et d’ailleurs ont accueilli la cigogne et ont présenté leur nouveau-né au monde!



On fait un survol de ces stars qu’on adore et qui ont plongé dans la parentalité pour une première ou une nouvelle fois!

Découvrez toutes les photos dans la vidéo en en-tête!



On commence avec Beth Cossette et son amoureux Marc qui ont annoncé au début de l’année la bonne nouvelle, dévoilant le mignon Billy Cossette-Nantais. Ils seront d’ailleurs de nouveau parents en mars prochain!