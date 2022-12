Cassandra Bouchard est enceinte et l'annonce est touchante à souhait

«Depuis les derniers mois, je vis quelque chose de tellement plus grand que tout ce que j’ai déjà vécu.



Je suis maintenant enceinte de 14 semaines! Cedric et moi attendons un p’tit bébé. Un p’tit être créé avec tellement, tellement d’amour.



Les mots me manquent pour vous exprimer comment je suis reconnaissante d’avoir la chance de vivre tout ça. Je sais que ce n’est pas le cas de tous et j’ai une pensée pour ceux qui n’y arrivent pas. Je suis ultra emphatique par rapport à votre situation et je vous envoie beaucoup de douceur et d’amour.



J’ai juste envie de dire que je suis reconnaissante. Tellement reconnaissante.



Reconnaissante de voir mon corps se transformer pour accueillir notre petit bébé.

J’ai des frissons juste à imaginer à quel point Cedric sera un père extraordinaire, sensible, à l’écoute et dévoué pour cet enfant.

Après 8 ans d’amour, de complicité, de haut et de bas, je suis comblé de cette prochaine étape. Comblé de vivre cette nouvelle aventure auprès de l’homme que j’aime de tout mon être.



À toi petit coeur,

J’ai hâte de te faire découvrir le monde et de le découvrir à nouveau à travers tes yeux. J’te promets pas que j’vais toujours être la meilleure maman, mais je te promet que je vais toujours faire de mon mieux. On va apprendre ensemble, on va découvrir ensemble, on va rire ensemble, on va tellement s’aimer et avec ton papa on va former une sacrée équipe.



Tu seras ce que tu veux être et nous serons là près de toi pour t’accompagner, t’écouter et t’aider à devenir et a t’épanouir! Je t’aime déjà. Je t’aime Cedric. Je suis tellement heureuse.», dévoile Cassandra sur Instagram.

Cédric ajoute: «Les amis, je ne saurais vous dire à quel point je suis heureux dans ma vie. Je suis en train de vivre mon plus grand rêve, celui de devenir un papa. Je m’apprête en plus à partager ce rêve avec la femme de ma vie. Y’a des hauts et des bas mais LIVE, à l’instant que j’écris, je peux vous garantir que je suis au plus haut dans l’échelle du bonheur et c’est merveilleux. J’ai tellement hâte de prendre soin de notre bébé mon amour @cassandra.bouchard . J’ai tellement hâte de vivre tout avec ma petite famille, les beaux jours comme les plus durs, j’ai tout hâte !! Je l’aime déjà, je suis l’homme le plus heureux, je peux pas demander plus en ce moment. Merci la vie, merci à ma femme et à mon futur petit bébé. J’ai énormément de gratitude envers la vie et tout le monde qui m’entoure.

ON VA AVOIR UN BÉBÉ @cassandra.bouchard ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️»

Tous nos voeux de bonheur à Cassandra et Cédric, qui filent le parfait amour depuis 8 ans déjà!