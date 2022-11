Enceinte, Chrissy Teigen est plus belle que jamais en nuisette de satin

Chrissy Teigen se prépare doucement a accueillir son troisième enfant!

Comme vous l'avez peut-être vu passer, la star et son mari John Legend agrandiront la famille à nouveau très bientôt. Sur une nouvelle vidéo, elle montre fièrement son baby bump dans une jolie nuisette de satin et elle est plus belle que jamais.

Voici ci-dessous les nouvelles images de Chrissy Teigen montrant son joli ventre arrondi :