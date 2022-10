Mandy Moore a accouché et nous fait craquer avec une première photo de son bébé

En légende, Mandy Moore a confié plus de détails sur son accouchement et ce moment rempli d'amour :

« Ozzie est là ! Oscar Bennett Goldsmith est arrivé un peu en retard mais avec beaucoup plus d'aplomb (et un accouchement plus simple et rapide que son grand-frère, pour le plus grand bonheur de ses parents). C'est bien vrai : nos coeurs sont plus gros et l'amour immédiat est stupéfiant. On est extrêmement reconnaissant de cette famille à quatre ! »

Quelle belle famille! On leur souhaite tout le bonheur du monde!