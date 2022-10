Luc Langevin est papa à nouveau et dévoile une photo du bébé!

« La vraie magie existe. C’est avant-hier que ma petite fée est née. Après quelques heures de dure travail, la femme de ma vie a accouché naturellement de cette petite merveille. Je ne m’explique pas comment mon amoureusepeut endurer tout ce que ça implique et réussir à sortir ça de son corps.



Je vis de mes illusions… littéralement… mais nos femmes… Pendant 9 mois, elles assemblent des millions de molécules inanimées et les transforment en petits êtres qui se mettent ensuite à respirer, penser, parler, rêver… et qui transforment tous ceux et celles qui les entourent. Même la science ne peut l’expliquer complètement.



Prenons soin de nos mères, nos grand-mères, nos filles… nos femmes. Elles nous ont tous créé…

…elles sont les seules à réussir de véritables miracles. »

Ouf! On a la larme à l'oeil en lisant les mots de Luc Langevin. Toutes nos félicitations aux amoureux!