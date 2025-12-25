14 balados à écouter en rafale pendant le congé des Fêtes

Début du contenu principal.
Que ce soit pour accompagner une longue route, un moment de détente sur le divan ou une pause bien méritée entre deux repas des Fêtes, les balados sont des alliés parfaits. Voici 14 balados à écouter en rafale pendant le temps des Fêtes, pour réfléchir, rire, s’émouvoir ou plonger dans des histoires qui captivent du début à la fin.
Marie-Josée Gauvin et Maxime Roberge, complices depuis plus de 20 ans, partagent chaque semaine leurs discussions sur la culture pop dans Pop Pop Balado. Musique, cinéma, mode, nostalgie et actualité culturelle s’y côtoient dans un rendez-vous pensé pour les passionnés du genre.
Le balado Captives est une création d’Annie Laurin et de Michèle Ouellette, deux passionnées de mystères et de crimes réels. À travers leurs épisodes, elles s’intéressent aux grandes affaires judiciaires du Québec ainsi qu’aux disparitions non résolues qui ont marqué la province.
La vie sociale propose une réflexion actuelle sur notre relation à nous-mêmes et aux autres. À travers des échanges francs et accessibles, Camille DS et Karl Hardy rencontrent des personnalités de différents horizons pour discuter, sans tabous, de ce que nous sommes et de ce que nous devenons, individuellement et collectivement.
Passionnés de cinéma et de true crime, Anik Jean et Sébastien Trudel explorent les criminels bien réels qui ont inspiré certaines des œuvres de fiction les plus marquantes. Un balado qui plonge au cœur des liens troublants entre réalité et imagination.
Dans Couple ouvert, l’humoriste Thomas Levac et sa conjointe Stéphanie Vandelac discutent librement de tout et de rien, en compagnie d’un invité différent à chaque épisode.
Ouvre ton jeu, animé par Marie-Claude Barrette, propose des rencontres intimistes où les invités se livrent à cœur ouvert à travers un jeu de cartes original. Au fil des questions, les échanges prennent une tournure authentique et spontanée, laissant place aux confidences, aux réflexions et à des moments de vérité partagés.
Sans Filtre est un balado hebdomadaire animé par PH Cantin et Doum Plante, où ils reçoivent des personnalités de tous horizons pour des discussions franches et approfondies.
Party Pyjama est un nouveau balado animé par Marina Bastarache et Maxime Gibeault. Dans une ambiance décontractée, ils reçoivent des artistes pour des jeux, des confidences, des rires et des discussions qui passent du léger au plus sérieux, le tout, comme à la maison.
Animé par Alexandre Barrette, Oublie pas ta brosse à dents est un balado où des personnalités viennent raconter, avec sincérité, leur pire peine d’amour. À travers ces échanges empreints d’empathie et de bienveillance, l’animateur aborde les ruptures amoureuses avec sensibilité, dans l’espoir d’offrir réconfort et résonance à celles et ceux qui traversent une période similaire.
On s’connaît pas tant que ça est un balado animé par Pézie Beaudin et Sansdrick Lavoie, où des invités de tous horizons répondent à des questions tirées au hasard. Ce qui débute comme un jeu mène rapidement à des échanges sincères, parfois drôles, parfois touchants, qui révèlent l’humain derrière la personnalité publique.
Parenthèse est un balado animé par Lysandre Nadeau et Claude Bégin, où le duo explore la vie de couple sous toutes ses facettes. Avec ou sans invité, chaque épisode propose des échanges sincères autour de l’amour, de la communication et des réalités relationnelles.
Tout le monde s’haït réunit Marylène Gendron et Sam Cyr, humoristes et meilleurs amis, dans des conversations franches et auto-dérisoires. Entourés d’invités, ils explorent leurs complexes, leurs imperfections et leurs insécurités avec humour et lucidité, cherchant à savoir si tout le monde se critique autant qu’eux.
La journaliste judiciaire Isabelle Richer revient sur les procès marquants qui ont façonné le Québec. Forte de 25 ans d’expérience dans les palais de justice, elle raconte ces affaires avec humanité tout en offrant un éclairage clair sur les rouages du système judiciaire et les excès de la nature humaine.
Le pharmacien et vulgarisateur scientifique Olivier Bernard s’intéresse aux dérives liées à la santé, à la spiritualité et au développement personnel. Sans jugement, il raconte le parcours de personnes qui ont adhéré à des théories dangereuses, tout en analysant ces phénomènes avec un regard critique et scientifique.