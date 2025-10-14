La grande fille d’Étienne Boulay devient mannequin à Paris

Le fier papa en a profité pour adresser un touchant message à toute sa famille, remerciant chacun d’eux pour le soutien qu’ils lui offrent dans ses nombreux projets.

«Mes enfants diront sans doute que papa travaillait beaucoup, mais ils pourront aussi dire qu’ils pouvaient me suivre partout. Anywhere, anytime.

Et pour chaque photo d’Anna, il y en a autant de ses frères et sœurs et de Maïka à mes côtés, un peu partout sur la route. Je veux qu’ils sachent que dans la vie, le plus important c’est de profiter du parcours et de se rappeler que tout est possible!»