La grande fille d’Étienne Boulay devient mannequin à Paris

Étienne Boulay a partagé une touchante photo de sa grande Anna à l’occasion d’un événement très marquant. La jeune fille a eu la chance de défiler sur le prestigieux runway de la Fashion Week de Paris, rien de moins!
La belle Anna a eu la chance de défiler pour la marque de sacs de son père, Édition 22, dont l’ancien sportif est l’un des actionnaires.
Sur la photo partagée sur les médias sociaux, on découvre une Anna fière et déterminée, marchant aux côtés d’une de ses amies.
Le fier papa en a profité pour adresser un touchant message à toute sa famille, remerciant chacun d’eux pour le soutien qu’ils lui offrent dans ses nombreux projets.
«Mes enfants diront sans doute que papa travaillait beaucoup, mais ils pourront aussi dire qu’ils pouvaient me suivre partout. Anywhere, anytime.
Et pour chaque photo d’Anna, il y en a autant de ses frères et sœurs et de Maïka à mes côtés, un peu partout sur la route. Je veux qu’ils sachent que dans la vie, le plus important c’est de profiter du parcours et de se rappeler que tout est possible!»
Étienne Boulay a passé quelques jours à Paris pour participer à la Fashion Week, entouré de Maïka Desnoyers ainsi que de leurs filles, Anna et Livia, qui ont pu profiter pleinement de la capitale française.
