Voyez les premières images du nouveau projet télé de Marie-Claude Barrette

Marie-Claude Barrette fait son grand retour à la télévision avec son nouveau projet Telle mère, telle fille?, qui prend l’affiche ce soir sur les ondes de Canal Vie.

Dans cette série empreinte d’émotions, l’animatrice accompagnera cinq duos mère-fille dans un processus de réconciliation, afin de reconstruire les liens brisés au cœur de leur relation.