Voyez les premières images du nouveau projet télé de Marie-Claude Barrette

Marie-Claude Barrette fait son grand retour à la télévision avec son nouveau projet Telle mère, telle fille?, qui prend l’affiche ce soir sur les ondes de Canal Vie.
Dans cette série empreinte d’émotions, l’animatrice accompagnera cinq duos mère-fille dans un processus de réconciliation, afin de reconstruire les liens brisés au cœur de leur relation.
Plus tôt aujourd’hui, Canal Vie a devoilé les premières images de sa nouvelle série, qui promet d’être chargée en émotions.
Aux côtés de la psychologue chevronnée Lory Zephyr, Marie-Claude Barrette guidera les participantes à travers des séances individuelles et de groupe percutantes, ainsi que des activités conçues pour mettre en lumière leurs blessures, leurs ressemblances et leurs différences.
Parmi les participantes, on retrouve une créatrice de contenu bien connue sur les réseaux sociaux: Fabienne Laferrière.
Suivie par près de 50 000 abonnés sur Instagram, elle a d’ailleurs partagé sa participation à l’émission dans ses stories.
Le coup d’envoi de la série sera donné ce soir à 19h30 sur les ondes de Canal Vie.
