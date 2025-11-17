Maxim et Julie-Pier arrivent dans la maison des exclus d'OD Chypre: «je suis sur le cul»

À leur arrivée dans la maison des exclus, Julie-Pier et Maxim ont retrouvé Anthony P., Xavier, Marie-May et Johanie. Le groupe leur a alors fait des révélations étonnantes au sujet de Mathis et de certains commentaires qu’il aurait tenus lors de son passage dans la maison des exclus avec Laurie.

Selon eux, Mathis aurait notamment évoqué des plans pour passer Noël avec Laurie. De plus, Marie-May a affirmé que Mathis aurait confié à Laurie qu’il souhaitait retourner dans l’aventure «seulement pour tchiller avec les gars».