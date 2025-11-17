Maxim et Julie-Pier arrivent dans la maison des exclus d'OD Chypre: «je suis sur le cul»

Début du contenu principal.
Finalement, Maxim et Julie-Pier ont quitté les maisons d’Occupation Double Chypre tout juste avant le voyage final.
Any et Deymien, ainsi qu’Arnaud et Laurianne, ont choisi d’amener Cindy et Mathis avec eux, entraînant ainsi l’élimination du deuxième couple en danger.
À leur arrivée dans la maison des exclus, Julie-Pier et Maxim ont retrouvé Anthony P., Xavier, Marie-May et Johanie. Le groupe leur a alors fait des révélations étonnantes au sujet de Mathis et de certains commentaires qu’il aurait tenus lors de son passage dans la maison des exclus avec Laurie.
Selon eux, Mathis aurait notamment évoqué des plans pour passer Noël avec Laurie. De plus, Marie-May a affirmé que Mathis aurait confié à Laurie qu’il souhaitait retourner dans l’aventure «seulement pour tchiller avec les gars».
Julie-Pier et Maxim en ont profité pour vérifier l’exactitude de ces propos, qui ne concordaient pas du tout avec ce que Mathis leur avait raconté à son retour dans l’aventure.
Maxim a déclaré devant les autres candidats: «Nous, il nous a dit qu’il revenait juste pour Cindy.»
De son côté, Julie-Pier a confié à la caméra: «Je suis sur le cul de tout ce qu’on vient d’apprendre. Je ne pense pas qu’il nous l’a expliqué de cette façon-là, pis je ne pense pas qu’il l’a expliqué à Cindy de cette façon-là non plus.»
Leur arrivée dans la maison des exclus est à visionner juste ici sur le site de Noovo.ca.
