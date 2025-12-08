Antoine Bertrand était TRÈS bien accompagné sur le tapis rouge de ce gala

Début du contenu principal.
Dimanche soir se tenait le Gala Québec Cinéma, et pour l’occasion, Antoine Bertrand a foulé le tapis rouge aux côtés de sa jeune partenaire de jeu dans le film Mlle Bottine, Marguerite Laurence.
Découvrez la photo particulièrement touchante du duo plus bas dans l’article.
Mais où était Catherine-Anne Toupin, la conjointe d’Antoine Bertrand?
La comédienne se trouvait plutôt sur le plateau de Tout le monde en parle, où elle présentait son tout nouveau projet, la pièce Boîte noire.
C’est donc main dans la main avec Marguerite Laurence qu’Antoine Bertrand a pris part au tapis rouge. Le duo semblait manifestement ravi de partager ce moment complice sous les projecteurs.
Le film Mlle Botine était nommé dans les catégories Meilleur film et Prix Michel-Côté. Marguerite Laurence figurait également parmi les finalistes pour le prix de la Meilleure interprétation féminine dans un premier rôle, tout comme Antoine Bertrand pour la Meilleure interprétation masculine dans un premier rôle.
Au terme de la soirée, la jeune comédienne est repartie avec le trophée de la Révélation de l’année, couronnant une performance remarquée.
