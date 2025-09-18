À 50 ans, Catherine Trudeau aborde son rôle dans Antigang: «je saute là-dessus»

Début du contenu principal.
Avec la quotidienne Antigang, le public redécouvre la comédienne Catherine Trudeau.
Dans la peau de la sergente Mathilde Lapierre, elle brille dans un rôle de femme forte et indépendante. Un véritable rôle-cadeau qu’elle a évoqué en entrevue avec Monic Néron au micro d’ICI Première.
La comédienne, qui a célébré ses 50 ans cette année, constate une diminution des rôles offerts aux femmes de son âge. Elle confie qu’un personnage comme celui d’Antigang était une occasion qu’elle ne pouvait absolument pas laisser passer.
«C'est pour ça qu'un rôle comme ça dans l'écosystème télévisuel actuel, à l'âge que j'ai, je saute là-dessus, pas par survie. Je saute là-dessus parce que je sens que j'ai les moyens, après 26 ans de carrière, d'accrocher ce rôle. Là, puis faire que je suis capable de faire ça.»
Dans l’entrevue, Catherine Trudeau souligne avoir trouvé son «double» en Patrice Robitaille, son partenaire de jeu dans la quotidienne. Ensemble, ils ont développé une belle complicité et une solide méthode de travail.
Les deux comédiens s’étaient d’ailleurs déjà donné la réplique dans la série culte Les Invincibles, où Catherine incarnait la mémorable Line la pas fine.
Pour écouter l’entrevue complète de Catherine Trudeau à Mimosa!, la nouvelle émission de radio de Monic Néron, c’est par ici.
