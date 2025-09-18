À 50 ans, Catherine Trudeau aborde son rôle dans Antigang: «je saute là-dessus»

La comédienne, qui a célébré ses 50 ans cette année, constate une diminution des rôles offerts aux femmes de son âge. Elle confie qu’un personnage comme celui d’Antigang était une occasion qu’elle ne pouvait absolument pas laisser passer.

«C'est pour ça qu'un rôle comme ça dans l'écosystème télévisuel actuel, à l'âge que j'ai, je saute là-dessus, pas par survie. Je saute là-dessus parce que je sens que j'ai les moyens, après 26 ans de carrière, d'accrocher ce rôle. Là, puis faire que je suis capable de faire ça.»

