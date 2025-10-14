Avec qui Anthony P. a-t-il eu des rapprochements dans la maison des exclus?

Plusieurs frenchs avec une autre candidate

Une belle connexion était en train de se créer entre Catherine et Anthony P. Malheureusement, les candidats ont préféré mettre fin à ce lien entre les deux en éliminant le jeune homme de 26 ans. Une fois sortie de l’aventure, il nous a avoué avoir embrassé une autre candidate éliminée: «Je ne peux pas dire avec qui par exemple», nous lance-t-il.

Il précise qu’il n’est pas en amour, mais qu’«il y a eu de petits frenchs ici et là», et qu’il pourrait revoir cette conquête lorsqu’elle sortira de la maison. Voyez l’extrait ci-dessous.