Avec qui Anthony P. a-t-il eu des rapprochements dans la maison des exclus?

Début du contenu principal.
Anthony P. est maintenant sorti de l’aventure d’Occupation Double Chypre. Après son séjour dans la maison des exclus, il nous a confirmé, en entrevue, qu’il a eu des rapprochements. Voici tout ce qu’on a appris.
Une belle connexion était en train de se créer entre Catherine et Anthony P. Malheureusement, les candidats ont préféré mettre fin à ce lien entre les deux en éliminant le jeune homme de 26 ans. Une fois sortie de l’aventure, il nous a avoué avoir embrassé une autre candidate éliminée: «Je ne peux pas dire avec qui par exemple», nous lance-t-il.
Il précise qu’il n’est pas en amour, mais qu’«il y a eu de petits frenchs ici et là», et qu’il pourrait revoir cette conquête lorsqu’elle sortira de la maison. Voyez l’extrait ci-dessous.
On ne connait pas pour l’instant l’identité de la douce, mais il pourrait s’agir de la candidate à qui nous devrons dire au revoir ce soir. En revanche, il serait peu probable qu’il s’agisse de Marie-May puisqu’elle quitte pour OD Tentations au soleil. Quant à Laurie qui est partie plutôt, elle a choisi, pour sa part, de batifoler avec Mathis ce qui diminue les suppositions.
Ce n’est plus un secret, le meilleur ami d’Anthony à OD, Cédrik, éprouve maintenant du désir pour Catherine. Même si Anthony avait un grand intérêt pour elle avant son départ, il mentionne que sa courte histoire avec cette dernière est maintenant oubliée: «Ça me passe dix pieds par-dessus la tête qu'ils soient ensemble en revenant […] j'ai fait une croix sur OD.» En outre, il affirme se réjouir que son acolyte vive maintenant quelque chose avec elle.
Il avance également avoir été touché que Cédrik se garde une gêne avant d’embrasser la belle Catherine par respect pour son ami: «Ça me fait quand même chaud au cœur. Je vois qu'il a les mêmes valeurs que moi.» D’ailleurs, il confirme qu’il lui donne le feu vert pour passer à la prochaine étape.
Recommandé pour vous: