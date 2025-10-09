Après un rejet difficile à encaisser, Xavier d’OD reçoit une vague d’appuis

Début du contenu principal.
Xavier, l’un des nouveaux venus dans les maisons d’OD Chypre, a vécu un rejet plutôt marquant lors de son départ pour Venise.
Alicia et Fred sont passés dans les maisons des gars et des filles pour offrir un voyage en Italie. Du côté des garçons, c’est Xavier qui a remporté le jeu de la bouteille et choisi Julie-Pier comme compagne de voyage. Chez les filles, Catherine a décidé d’y aller avec Cédrik.
Finalement, une fois à l’aéroport, les deux duos ont dû faire un choix déchirant : lequel des deux couples aurait la chance de s’envoler vers la ville de l’amour?
Dès le début de la délibération, Julie-Pier a tenu à préciser qu’il y avait eu un malentendu et qu’elle n’avait pas d’intérêt pour Xavier. Elle a donc choisi de laisser sa place à Catherine et Cédrik.
Sa franchise a toutefois blessé Xavier, qui est revenu à la maison des gars complètement abattu. Un autre rejet difficile pour lui, alors qu’il n’a toujours aucun intérêt amoureux du côté des filles.
Depuis la diffusion de l’épisode d’hier, Xavier reçoit une immense vague d’amour! Le jeune homme a pris le temps de consoler Julie-Pier, qui se sentait mal pour lui après leur délibération.
Sous sa plus récente publication Instagram, il cumule les messages d’appui et plusieurs internautes l’encouragent à remporter le coup de cœur du public à la fin de la saison.
Le couple gagnant d’OD Chez Nous, Vincent et Noémie, a partagé des stories sur Instagram pour soutenir le candidat.
Vincent a simplement écrit : «@xavier.od_officiel Le Québec est avec toi, mon chum, lâche pas.»
De son côté, Noémie a été très émue par Xavier, qui a vécu ses émotions devant des milliers de téléspectateurs.
Le créateur de contenu Brendan Mikan a également publié plusieurs stories pour inciter les gens à s’abonner au compte de Xavier. Il s’est inspiré d’un autre créateur, Greg_gg, qui avait lancé une campagne afin de souligner la grande galanterie du candidat.
