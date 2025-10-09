Après un rejet difficile à encaisser, Xavier d’OD reçoit une vague d’appuis

Finalement, une fois à l’aéroport, les deux duos ont dû faire un choix déchirant : lequel des deux couples aurait la chance de s’envoler vers la ville de l’amour?

Dès le début de la délibération, Julie-Pier a tenu à préciser qu’il y avait eu un malentendu et qu’elle n’avait pas d’intérêt pour Xavier. Elle a donc choisi de laisser sa place à Catherine et Cédrik.

Sa franchise a toutefois blessé Xavier, qui est revenu à la maison des gars complètement abattu. Un autre rejet difficile pour lui, alors qu’il n’a toujours aucun intérêt amoureux du côté des filles.