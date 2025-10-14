OD Chypre: une fille sera éliminée ce soir et ce sera déchirant

Début du contenu principal.
Après une élimination chez les garçons qui a mené au départ de Xavier, ce mardi, ce sera au tour des gars d’éliminer une fille, et ça risque de brasser pas mal à Occupation Double Chypre.
Tous les candidats ont trouvé leur top 1, sauf Anthony, qui hésite encore entre Johanie et Alexandra.
Malgré tout, on sent que le vent pourrait tourner et qu’il pourrait garder ses deux coups de cœur.
Dans l’extrait diffusé à la fin de l’épisode de lundi soir, on voit que l’élimination risque d’être bien différente. Les gars auront les yeux bandés, et la production promet un choix déchirant.
On a aussi appris que les filles devront accorder un privilège à un gars, ce qui pourrait bien venir brouiller les cartes.
Évidemment, on se pose des questions: est-ce que les gars devront choisir une fille à éliminer sans savoir pour qui les autres votent, rendant ainsi le choix complètement secret?
Si c’est le cas, celle qui recevra le plus de votes pourrait devoir quitter l’aventure…
Pour tout savoir, il faudra être à l’écoute d’Occupation Double Chypre, du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur Noovo et en rattrapage sur noovo.ca.
