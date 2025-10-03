Est-ce que Laurie et Mathis d'OD Chypre sont en couple? Ils répondent!

Début du contenu principal.
Laurie et Mathis ont passé un peu de temps ensemble dans la maison des exclus. Le duo avait développé un intérêt l’un pour l’autre lors de leur bref passage dans les maisons d’Occupation Double Chypre. Mais est-ce que le temps passé à l’extérieur du jeu leur a permis de devenir un couple?
Ils répondent à la question dans un extrait inédit disponible sur noovo.ca.
Dans l’extrait, Mathis et Laurie admettent qu’il y a eu des rapprochements depuis son arrivée dans la maison des exclus.
Alors qu’il prépare le déjeuner pour Laurie, Mathis confie qu’ils se sont embrassés dans la piscine: «On n’a pas juste jasé, mettons! Elle me fait rire, elle est belle. Ce n’est pas ma blonde là, mais elle est intéressante.»
Bref, ils ne forment pas un couple, mais ils ont visiblement partagé de bons moments ensemble.
De son côté, Laurie explique que le fait d’être à l’extérieur du jeu leur a permis de mieux se découvrir :
«On est sortis des maisons, c’est vraiment plus facile de communiquer. On est ensemble 24 heures sur 24. Les petits papillons que j’ai eus la première fois que je l’ai vu ne sont pas partis, mettons! Ils restent très proches.»
Pour voir la vidéo complète des confidences des exclus, rendez-vous ici!
Pour ne rien manquer d’OD Chypre, rendez-vous sur Noovo du dimanche au jeudi à 18h30.
