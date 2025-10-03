Est-ce que Laurie et Mathis d'OD Chypre sont en couple? Ils répondent!

Laurie et Mathis ont passé un peu de temps ensemble dans la maison des exclus. Le duo avait développé un intérêt l’un pour l’autre lors de leur bref passage dans les maisons d’Occupation Double Chypre. Mais est-ce que le temps passé à l’extérieur du jeu leur a permis de devenir un couple?

Ils répondent à la question dans un extrait inédit disponible sur noovo.ca.