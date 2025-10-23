Maripier Morin règle ses comptes avec Sébastien Benoît

Vous allez voir, on en apprend des choses dans une conversation de quatre minutes!

Maripier Morin et Sébastien Benoît ont animé ensemble à la radio cette semaine. C'était la première fois qu'ils se reparlaient à coeur ouvert depuis une chicane importante... qui a duré dix ans!

Les animateurs sont d'abord revenus sur les débuts de leur amitié, dans les bars à Montréal. À l'époque, révèle Sébastien Benoît, il trouvait Maripier Morin de son goût.

Quelques années plus tard, ils devaient se recroiser de façon professionnelle, mais l'animatrice a annulé sa participation à son émission à la dernière minute. Alors qu'elle était certaine que son geste était anodin, lui, il ne l'a pas pris.

Voici le segment de radio où Maripier Morin et Sébastien Benoît nous racontent leur conflit, dans l'ordre chronologique, avec une foule de détails croustillants: