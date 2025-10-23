Maripier Morin règle ses comptes avec Sébastien Benoît

Début du contenu principal.
Vous allez voir, on en apprend des choses dans une conversation de quatre minutes!
Maripier Morin et Sébastien Benoît ont animé ensemble à la radio cette semaine. C'était la première fois qu'ils se reparlaient à coeur ouvert depuis une chicane importante... qui a duré dix ans!
Les animateurs sont d'abord revenus sur les débuts de leur amitié, dans les bars à Montréal. À l'époque, révèle Sébastien Benoît, il trouvait Maripier Morin de son goût.
Quelques années plus tard, ils devaient se recroiser de façon professionnelle, mais l'animatrice a annulé sa participation à son émission à la dernière minute. Alors qu'elle était certaine que son geste était anodin, lui, il ne l'a pas pris.
Voici le segment de radio où Maripier Morin et Sébastien Benoît nous racontent leur conflit, dans l'ordre chronologique, avec une foule de détails croustillants:
Et la chicane qui recommence à la toute fin... on est crampés!
Heureusement, Sébastien Benoît a pardonné (ou du moins semble avoir pardonné) à Maripier Morin.
Une chose est certaine, ils sont extrêmement divertissants ensemble!
Toujours sur le thème des relations, Jean-Philippe Perras était de passage sur le plateau de Les enfants de la télé hier, où plusieurs moments marquants de sa carrière ont été revisités.
L’acteur est revenu sur son rôle emblématique dans La Faille, la série qui lui a permis de rencontrer son amoureuse, Maripier Morin.
Après la diffusion d’une scène sensuelle entre lui et Maripier, le comédien a expliqué que ce tournage marquait leur première rencontre.