Anne-Élisabeth Bossé dévoile des photos de son voyage au Japon en amoureux

Anne-Élisabeth Bossé et son chum nous font voyager avec leurs superbes photos!
Les tourtereaux ont choisi de s'envoler vers le Japon pour leurs vacances. Depuis hier, nous avons eu droit à deux carrousels de photos colorées des amoureux capturées dans les rues, au resto, sur les terrasses et plus encore!
Comme à l'habitude lorsqu'elle est en visite à l'extérieur du pays, Anne-Élisabeth Bossé s'est amusée à photographier les choses qui la font sourire. Elle a également pris quelques selfies avec son chum et nous a offert un défilé de mode de chapeaux originaux.
Voici les images, à faire défiler à l'aide des flèches blanches situées à droite au centre de chacune des publications:
Ils ont l'air de bien s'amuser au Japon!
Nous leurs souhaitons un voyage merveilleux et des tonnes de précieux souvenirs.
En janvier 2025, Anne-Élisabeth Bossé partageait les premières photos de son nouveau compagnon, Francis Oligny, sur Instagram. Contrairement à son ex-fiancé Guillaume Pineault, Francis n’appartient pas au monde du spectacle.
Depuis qu'ils ont confirmé être en couple, nous avons eu droit à quelques photos de leurs vacances sur les réseaux sociaux. Nous les avons également croisés sur les tapis rouges.
