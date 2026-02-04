Anne-Élisabeth Bossé dévoile des photos de son voyage au Japon en amoureux

Anne-Élisabeth Bossé et son chum nous font voyager avec leurs superbes photos!

Les tourtereaux ont choisi de s'envoler vers le Japon pour leurs vacances. Depuis hier, nous avons eu droit à deux carrousels de photos colorées des amoureux capturées dans les rues, au resto, sur les terrasses et plus encore!

Comme à l'habitude lorsqu'elle est en visite à l'extérieur du pays, Anne-Élisabeth Bossé s'est amusée à photographier les choses qui la font sourire. Elle a également pris quelques selfies avec son chum et nous a offert un défilé de mode de chapeaux originaux.

Voici les images, à faire défiler à l'aide des flèches blanches situées à droite au centre de chacune des publications: