Formidable nouvelle pour Anne-Élisabeth Bossé!

Anne-Élisabeth Bossé brillera à l'international!

La série Les Simone, qui a captivé les Québécois pendant 3 saisons, sera présentée en Suisse! La bonne nouvelle a été annoncée par la boîte de production KOTV.

Cela signifie que le public suisse pourra découvrir les hauts et les bas de Maxime, Laurence et Nikki, personnages campés par Anne-Élisabeth Bossé, Rachel Graton et Marie-Ève Perron. Voici l'heureuse annonce concernant la série Les Simone :