OD Mexique: Anna et Michaël dévoilent le statut de leur relation

Anna a été blessée par les paroles de Félix

Au cours des dernières semaines, Félix ne s’est pas caché de son désir de voir le couple de Michaël et Anna se séparer.

Bien qu'elle comprenne que c'est un jeu et que Félix a le droit à son opinion, Anna a été blessée par certains commentaires du développeur logiciels.

«C'est plus dans la façon qu'il a joué son jeu. Ce n'était pas de l'acharnement, mais ce n'était pas loin d'être ça. Moi, ça m'a vraiment blessé quand on était sur le bord de la piscine pour annoncer le dernier couple finaliste parce que Michaël et moi, nous nous étions mis dans l'enveloppe, le fait que Félix rit, ça m'a vraiment blessé, j'ai même eu les larmes aux yeux et lui il rit alors que moi je pars.»