Voyez l'INTENSE bande-annonce du nouveau film Anna Kiri avec Catherine Brunet!

Voici le synopsis officiel:

Anna, une jeune délinquante, vit en marge de la société avec son frère Vincent et leurs amis Cindy et Mirko. Depuis la mort violente de ses parents, ils sont sa seule famille. Le groupe survit grâce à de petits délits et passe les journées à flâner sans but. Mais, en secret, Anna tient un journal, ébauche de son premier roman. Échappant à la mort après un vol raté, elle fuit sa délinquance et saisit la chance offerte de s’intégrer dans les sphères universitaires et artistiques. Le choc est toutefois brutal : elle peine à trouver ses repères et à se forger une nouvelle identité, loin de son frère qui lui manque cruellement. Perdue et rattrapée par son passé, Anna prendra, pour la première fois de sa vie, les rênes de son propre destin.

Dans un communiqué émis aux médias, le réalisateur Francis Bordeleau explique s'être inspiré de la vraie jeunesse du cinéaste Jean-Claude Lauzon pour son scénario.

Voici quelques photos capturées pendant le tournage d'Anna Kiri: