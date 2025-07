Anik Jean nous présente un des nouveaux comédiens de Bon cop, bad cop

Un équipe étoile derrière les textes

Rappelons qu’une équipe étoile travaille sur les textes de ces six épisodes originaux. En plus de Patrick Huard, évidemment, l’écrivain québécois d’origine innue et ancien journaliste et chef d’antenne Michel Jean participe au scénario en plus du rappeur, auteur-compositeur-interprète et militant micmac Quentin Condo.

Suzie Bouchard, Éric K. Boulianne, Sébastien Ravary et Benoît Chartier complètent l’équipe de scripteurs.

Les tournages vont bon train au Québec et en Ontario pour Bon cop, bad cop dont les six épisodes originaux seront disponibles sur Crave en 2026.