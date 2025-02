Sarah-Jeanne Labrosse: changement de tête majeur pour un nouveau rôle

Sarah-Jeanne Labrosse a une toute nouvelle tête!

La comédienne a dévoilé son look sur Instagram ce matin. Alors qu'elle portait ses cheveux blonds au carré depuis plusieurs mois, elle a maintenant les cheveux bruns et plus courts que jamais!

Avec la photo, Sarah-Jeanne Labrosse a expliqué que cette transformation capillaire avait été réalisée pour les besoins d'un nouveau rôle. Elle a confié sa crinière au coiffeur des stars David D'Amours.

Voici le nouveau look de la talentueuse actrice: