Confidences de tournage: les stars de Gâtées pourries se livrent

La comédie Gâtées pourries sera bientôt disponible sur Crave. Elle a été écrite et jouée par trois amies dans la vie… et dans la série: Anne-Elisabeth Bossé (Kim), Pascale Renaud-Hébert (Frédérique) et Suzie Bouchard (Justine).

On a jasé avec les comédiennes, qui nous ont ouvert les portes des coulisses de cette série qui fait du bien.