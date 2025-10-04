Amélie Henry et Alex L’Abbée dévoilent leur projet secret

Amélie (qu'on a découverte à OD dans l'Ouest) et Alex, déjà bien connus sur les réseaux sociaux pour leurs contenus inspirants autour de la cuisine et du quotidien, travaillaient discrètement à ce projet depuis plus d’un an. Ils ont profité du début de semaine pour partager leur grande annonce à leurs communautés respectives:

« C’EST OFFICIEL LE 1ER OCTOBRE!!

On entre officiellement dans le monde culinaire! Notre premier LIVRE DE RECETTES Meal Prep en Duo sortira le 1er octobre partout au Québec.

Ça fait plus de 1 an qu’on travaille fort sur ce beau projet en secret avec @praticoedition. C’est un rêve devenu réalité. On est tellement excité! 🥹

Des collations, des salades, des repas protéinés et pleins d’astuces d’épicerie pour économiser! Autant pour les gens qui ont un horaire chargé ou une passion de la cuisine, on a hâte de vous faire découvrir notre livre! 🛒👩🏼‍🍳👨🏻‍🍳

Disponible le 1er octobre partout au Québec! Cheers! »

Le livre se concentre sur l’art du meal prep, cette méthode qui consiste à préparer ses repas à l’avance pour gagner du temps au quotidien (et faire un peu suer le commun des mortels!). Au menu:

des collations faciles à emporter,

des salades nourrissantes,

des repas protéinés,

et plusieurs astuces d’épicerie pour manger sainement tout en économisant.

L’objectif? Offrir des solutions simples et accessibles, autant pour les gens pressés que pour ceux qui aiment passer du temps en cuisine!