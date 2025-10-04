Amélie Henry et Alex L’Abbée dévoilent leur projet secret

Début du contenu principal.
Le couple formé par Amélie Henry et Alex L’Abbée vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc!
Après un an et demi rempli de projets (déménagement, voyages et activités à deux), les amoureux se lancent dans une aventure culinaire avec la sortie de leur tout premier livre de recettes commun!
Baptisé Meal Prep en duo, l’ouvrage est paru officiellement le 1er octobre partout au Québec, en collaboration avec Pratico Édition.
Amélie (qu'on a découverte à OD dans l'Ouest) et Alex, déjà bien connus sur les réseaux sociaux pour leurs contenus inspirants autour de la cuisine et du quotidien, travaillaient discrètement à ce projet depuis plus d’un an. Ils ont profité du début de semaine pour partager leur grande annonce à leurs communautés respectives:
« C’EST OFFICIEL LE 1ER OCTOBRE!!
On entre officiellement dans le monde culinaire! Notre premier LIVRE DE RECETTES Meal Prep en Duo sortira le 1er octobre partout au Québec.
Ça fait plus de 1 an qu’on travaille fort sur ce beau projet en secret avec @praticoedition. C’est un rêve devenu réalité. On est tellement excité! 🥹
Des collations, des salades, des repas protéinés et pleins d’astuces d’épicerie pour économiser! Autant pour les gens qui ont un horaire chargé ou une passion de la cuisine, on a hâte de vous faire découvrir notre livre! 🛒👩🏼🍳👨🏻🍳
Disponible le 1er octobre partout au Québec! Cheers! »
Le livre se concentre sur l’art du meal prep, cette méthode qui consiste à préparer ses repas à l’avance pour gagner du temps au quotidien (et faire un peu suer le commun des mortels!). Au menu:
L’objectif? Offrir des solutions simples et accessibles, autant pour les gens pressés que pour ceux qui aiment passer du temps en cuisine!
Depuis le début de leur relation en 2024, Amélie Henry et Alex L’Abbée multiplient les projets. Leur complicité et leur créativité se reflètent autant dans leurs voyages que dans leurs contenus partagés en ligne. Avec ce livre, ils franchissent une nouvelle étape en concrétisant leur passion commune pour la cuisine!
On leur souhaite tout le bonheur du monde!
