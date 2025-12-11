Cinéma: le comédien de Mike chez Rona partagera l’écran avec Louis Morissette

Début du contenu principal.
Alexandre Pronovost, mieux connu pour son rôle de Mike chez Rona dans les publicités de la quincaillerie, fera le saut au cinéma aux côtés de Louis Morissette.
Les deux comédiens partageront l’écran dans François.e, un long-métrage dans lequel Louis incarne le personnage principal.
Alexandre Pronovost incarnera Jérôme, l’ex-conjoint de Sarah, personnage interprété par Pascale Drevillon. Sarah, femme trans authentique et inspirante, accepte de devenir consultante sur la série de François, joué par Louis Morissette, sans se douter du subterfuge derrière son identité.
Dimanche dernier, Alexandre était de passage à Tout le monde en parle, où il a fait forte impression.
Il y était invité pour raconter le grand virage que lui a apporté son rôle de Mike chez Rona: avant cette aventure, il travaillait comme charpentier-menuisier.
Aujourd’hui, le comédien est reconnu partout où il va, et il a même eu l’occasion de tourner une publicité avec le gardien des Canadiens de Montréal, Samuel Montembeault.
Le film François.e prendra l’affiche le 8 juillet 2026 partout au Québec.
