Mike chez Rona a fait une apparition surprise à la télé, voyez l'extrait

Une publicité qui fait jaser

Lors d'une récente visite chez Rona, on a demandé à certains employés s’ils avaient un retour de la publicité de la part des consommateurs. On nous a expliqué qu’aucune journée ne passe sans qu’un client demande à parler à Mike, ou ne chante la chanson.

L’interprète du succès se nomme Dominic Pelletier, également connu sous le nom de Bonanza et membre du groupe Caravane. Ce dernier affirme qu’il a dû envoyer une démo pour obtenir le contrat. et que la compétition était «assez féroce», puisque des chanteurs plus connus comme Claude Bégin faisaient partie des artistes approchés.

