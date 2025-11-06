Voici ce que plusieurs fans pensent du jeu d'Alexandra d'OD Chypre

«Personnage antipathique», «menteuse» sont des propos qu’on peut lire sur Alexandra. Certains la comparent même à une intimidatrice du secondaire.

L’influenceuse et animatrice du 5@7 Podcast, Jessica Roux a donné son point de vue sur son compte Tik Tok qui s’intitule À regarder où elle donne son avis sur certaines émissions de la télé québécoise. Elle affirme: «Je ne peux pas donner un chalet à une personne qui agit de même», en parlant d’Alexandra. Voyez la vidéo ci-dessous.