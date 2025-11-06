Voici ce que plusieurs fans pensent du jeu d'Alexandra d'OD Chypre

Début du contenu principal.
Alexandra d’OD Chypre n’a pas été tendre envers sa supposée «meilleure amie» de l’aventure Catherine. Dimanche dernier, au party d’Halloween, elle a carrément saboté le plan qu’elle avait fait avec celle qui a dû faire ses valises. Les admirateurs d’Occupation Double n’ont pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux et les commentaires envers la candidate ne sont pas glorieux. Voici ce qu’on dit sur le jeu de la compagne d’Anthony.
«Personnage antipathique», «menteuse» sont des propos qu’on peut lire sur Alexandra. Certains la comparent même à une intimidatrice du secondaire.
L’influenceuse et animatrice du 5@7 Podcast, Jessica Roux a donné son point de vue sur son compte Tik Tok qui s’intitule À regarder où elle donne son avis sur certaines émissions de la télé québécoise. Elle affirme: «Je ne peux pas donner un chalet à une personne qui agit de même», en parlant d’Alexandra. Voyez la vidéo ci-dessous.
En outre, l’influenceur Brandan Mikan n’a pas mâché ses mots à l’égard de la jeune femme de 24 ans: «Alexandra, menteuse! Désagréable!», lance-t-il dans l’une de ses vidéos en critiquant les choix de la candidate. Voyez d’ailleurs sa réaction ci-dessous lorsqu’il a appris l’élimination de Catherine et de Cédrik.
Dans une autre vidéo, on peut voir une internaute mentionner qu’Alexandra est l’exemple parfait de pourquoi elle n’a que trois amies dans la vie. Voyez la publication plus bas.
Néanmoins, certains adorent Alexandra, puisqu’un compte Tik Tok nommé Alexandra OD Fan Page a été créé. À cet endroit, on répertorie ses passages les plus marquants dans l’aventure d’OD.
Plus tôt cette semaine, on a pu s’entretenir avec Catherine qui reste toujours avec un goût amer envers la candidate des Basses-Laurentides. Même si les jours ont passé, il est encore difficile pour elle d’accepter la trahison et les choix de celle qui devait être son amie.
Recommandé pour vous: