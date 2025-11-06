Voici quand aura lien la finale d'Occupation Double Chypre

C’est le moment d’encercler le 23 novembre sur votre calendrier: c’est à cette date qu’aura lieu la grande finale d’Occupation Double Chypre et qui sera diffusé en direct sur les ondes de Noovo.

Parmi les couples encore en lice, Arnaud et Laurianne, Maxime et Julie-Pier, Mathis et Cindy, Deymien et Any, Anthony et Alexandra, ainsi que Sébastien et Béatrice, un seul remportera le chalet du Domaine Pine Hill.

La réponse sera enfin connue dans environ deux semaines!