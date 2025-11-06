Voici quand aura lien la finale d'Occupation Double Chypre

Début du contenu principal.
Alors qu’il ne reste plus que six couples dans l’aventure d’Occupation Double Chypre, la grande finale approche à grands pas.
D’ici quelques semaines, on connaîtra enfin le couple gagnant de cette 19e saison.
C’est le moment d’encercler le 23 novembre sur votre calendrier: c’est à cette date qu’aura lieu la grande finale d’Occupation Double Chypre et qui sera diffusé en direct sur les ondes de Noovo.
Parmi les couples encore en lice, Arnaud et Laurianne, Maxime et Julie-Pier, Mathis et Cindy, Deymien et Any, Anthony et Alexandra, ainsi que Sébastien et Béatrice, un seul remportera le chalet du Domaine Pine Hill.
La réponse sera enfin connue dans environ deux semaines!
La semaine suivante, le 30 novembre, viendra L’heure de vérité, ce moment tant attendu où les candidats pourront régler leurs comptes et mettre les points sur les i, et les barres sur les t.
Un rendez-vous qui promet des discussions particulièrement intéressantes!
En attendant la grande finale d'Occupation Double Chypre, ne manquez pas les derniers moments des couples toujours dans l'aventure, diffusés du dimanche au jeudi à 18h30 sur les ondes de Noovo et sur noovo.ca.
D’ici quelques jours, on saura enfin quels seront les trois couples qui s’envoleront pour le voyage final au Chili.
