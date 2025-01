42 mois de prison pour ce comédien de District 31 qui a agressé des femmes dans leur sommeil

Les deux victimes d’Émile Beaudry ont témoigné avoir été agressées à plusieurs reprises alors qu’elles dormaient. Dans un cas, lorsque l’une des femmes s’est réveillée et lui a demandé d’arrêter, il aurait répondu: «Rendors-toi, t’es tellement belle, ça ne sera pas long.»

Le juge a qualifié ces actes d’«égoïstes, brutaux et cruels». La première victime souffre aujourd’hui d’un stress post-traumatique et a déclaré que la peur du viol continue d’influencer ses choix de vie. La deuxième victime a mis fin à leur relation après une deuxième agression, ayant averti l’accusé que cela ne serait plus toléré.

Une tentative de manipulation rejetée

Lors du procès, Émile Beaudry a tenté de faire valoir que les relations sexuelles étaient consenties. Cependant, cette version a été rejetée par le juge, qui l’a qualifiée d’«improbable» et de «contraire au bon sens».

«Vous êtes un bon manipulateur qui se pense plus fin, plus beau et plus intelligent que les autres. [...] Mais vous ne m’avez pas dupé», a déclaré le juge Del Negro.

Devant une salle comble, le juge a conclu en affirmant que la sentence était «un cadeau que la société vous fait». Émile Beaudry a été menotté sur place et conduit au pénitencier, où il purgera une peine de 42 mois.

Les deux victimes, qui avaient porté plainte en 2019 après avoir réalisé qu’elles avaient vécu des agressions similaires, espèrent maintenant pouvoir reconstruire leur vie.

