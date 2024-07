Ce comédien de District 31 reconnu coupable d'agressions sexuelles

Des ressources

L’organisme SOS Violence conjugale a reçu 41 000 appels à l’aide entre avril 2020 et mars 2021. On peut les contacter 24 heures par jour, 7 jours sur 7 au 1-800-363-9010.

Tel-aide peut également venir en aide aux femmes victimes de violence, entre 9 h et minuit, au 1-877-700-2433 (ou 514-935-1105 dans la grande région de Montréal et 418-686-2433 dans la grande région de Québec).

Pour en apprendre plus sur le sujet des féminicides : l’Observatoire Canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation est une excellente source d’information et de données.

