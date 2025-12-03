Yvan Ponton revient sur cette rencontre marquante avec Michel Bergeron

Début du contenu principal.
Ce mercredi 3 décembre, André Robitaille et Mélanie Maynard accueillent l’équipe de Lance et Compte sur le plateau des Enfants de la télé.
À cette occasion, Yvan Ponton, qui incarnait Jacques Mercier, l’entraîneur du National dans la célèbre série des années 1990, sera sur le plateau.
Dans l’extrait diffusé sur les réseaux sociaux, Yvan Ponton revient sur une rencontre marquante avec Michel Bergeron, alors entraîneur des Nordiques de Québec.
Le comédien raconte avoir assisté à une mêlée de presse dans le bureau du coach, en compagnie du journaliste Bernard Brisset, et même avoir été interpellé directement par l’entraîneur: «Moi, j'étais assis. C'était comme ça, derrière. Michel dit: "Demandez à ce gars-là, il gagne la coupe à la fin."»
Dans l’épisode des Enfants de la télé présenté ce soir, le public retrouvera Marina Orsini et Marc Messier, inoubliables interprètes de Suzie Lambert et Marc Gagnon.
On pourra également revoir Carl Marotte, qui a incarné le légendaire Pierre Lambert, ainsi que plusieurs autres comédiens ayant marqué la série. La relève sera aussi représentée par des acteurs de la nouvelle génération, dont Jason Roy-Léveillée, Louis-Philippe Dandeneault et Julie du Page.
Le spécial Lance et Compte des Enfants de la télé sera présenté ce soir à 20h sur les ondes d'ICI Télé.
