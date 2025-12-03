Yvan Ponton revient sur cette rencontre marquante avec Michel Bergeron

Dans l’extrait diffusé sur les réseaux sociaux, Yvan Ponton revient sur une rencontre marquante avec Michel Bergeron, alors entraîneur des Nordiques de Québec.

Le comédien raconte avoir assisté à une mêlée de presse dans le bureau du coach, en compagnie du journaliste Bernard Brisset, et même avoir été interpellé directement par l’entraîneur: «Moi, j'étais assis. C'était comme ça, derrière. Michel dit: "Demandez à ce gars-là, il gagne la coupe à la fin."»

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait: