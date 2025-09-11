Voici quand débute la tournée de spectacles de Marina Orsini

Début du contenu principal.
Ces derniers mois, Marina Orsini a lancé Reconstruire les saisons, son tout premier album composé de ses propres chansons.
Comédienne, animatrice et maintenant chanteuse, elle partira en tournée dans les prochaines semaines à travers le Québec.
Dans une vidéo publiée sur Instagram, Marina Orsini a annoncé le début de sa tournée le 6 novembre au Gesù à Montréal. Elle se produira ensuite au Carré 150 de Victoriaville le 9 novembre, puis au Capitole de Québec le 11 novembre.
Rayonnante, elle s’est dite impatiente d’aller à la rencontre de son public pour présenter les chansons de son album. Sur scène, elle sera accompagnée du quatuor à cordes Les Mommies on the run.
La tournée se poursuivra également en 2026, et toutes les dates sont disponibles sur son site web.
Sur son nouvel album, Marina propose aussi trois duos avec des figures marquantes de la musique québécoise: Paul Piché, Richard Séguin et Manuel Tadros.