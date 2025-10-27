Grand-papa André Robitaille partage une magnifique photo avec ses petits-enfants

Début du contenu principal.
André Robitaille a dévoilé une photo pleine d’amour le montrant en mode «grand-papa» avec ses deux petits enfants.
C’est sur son compte Instagram que l’animateur qu’on adore a effectivement déposé le cliché qui le montre couché au sol, entouré de jouets, en train de faire faire l’avion à un enfant enthousiaste, assisté par un autre petit être à ses côtés.
En légende de la photo, André Robitaille a inscrit: «De l’Amour plein les bras. Un grand-papa doublement comblé.»
L’artiste aux multiples talents ne parle que très rarement de cet aspect de sa vie, on se sent donc très privilégiés de vivre un moment si doux en sa compagnie, même si ce n’est qu’à travers un cliché.
Lors d’une récente entrevue avec Mélanie Maynard à Sucré Salé, André Robitaille a abordé pour une rare fois son rôle de grand-père. Il a confié qu’il aime les bébés, qu’il adore s’en occuper, lui qui a ajouté avoir le tour avec les tout petits (sommes-nous surpris?).
Avec émotion il a toutefois ajouté: «Tu sais ce qui me touche le plus? C’est de voir mon fils devenir père. Ça, ça m’émeut... vraiment.»