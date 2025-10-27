Grand-papa André Robitaille partage une magnifique photo avec ses petits-enfants

André Robitaille a dévoilé une photo pleine d’amour le montrant en mode «grand-papa» avec ses deux petits enfants.

C’est sur son compte Instagram que l’animateur qu’on adore a effectivement déposé le cliché qui le montre couché au sol, entouré de jouets, en train de faire faire l’avion à un enfant enthousiaste, assisté par un autre petit être à ses côtés.

En légende de la photo, André Robitaille a inscrit: «De l’Amour plein les bras. Un grand-papa doublement comblé.»