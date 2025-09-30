Mélanie Maynard pose avec l'adorable Billie, la nouvelle membre de la famille

Début du contenu principal.
Mélanie Maynard nous offre le moment adorable du jour!
La talentueuse animatrice et comédienne a récemment accueilli une nouvelle membre dans sa famille. Il s'agit de Billie, une femelle caniche dorée.
Ce toutou frisé est âgé de 7 mois et aura le bonheur de cohabiter avec Pablo, le chat de Mélanie Maynard.
En cette dernière journée de septembre, la star québécoise a pris la pose avec sa nouvelle meilleure amie à quatre pattes. Elle a ensuite partagé la mignonne photo avec ses abonnés sur les réseaux sociaux:
En utilisant la flèche blanche située à droite de la publication, vous pourrez découvrir d'autres photos de la belle Billie.
Avec les images, Mélanie Maynard explique que c'est la première fois qu'elle et son amoureux adoptent une femelle. Ils avaient donc des questions à poser aux gens concernant le meilleur moment pour la faire stériliser. Et les fans de la vedette ont répondu en grand nombre!
Un peu plus tôt ce mois-ci, on a eu droit à une vidéo montrant un impressionnant dégât créé par le caniche.
C'est que Mélanie Maynard avait laissé traîner un dossier de recherche pour Les enfants de la télé, et Billie en a fait son lunch. Voici l'hilarante vidéo, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous:
Rappelons que Mélanie Maynard a dit au revoir à Eddie, son chien de 11 ans, au printemps dernier. Peu de temps auparavant, elle avait fait ses adieux à son autre chien, Balthazar.
L'arrivée de Billie viendra mettre de la couleur dans leur maison, c'est certain!
