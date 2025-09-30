Mélanie Maynard pose avec l'adorable Billie, la nouvelle membre de la famille

Mélanie Maynard nous offre le moment adorable du jour!

La talentueuse animatrice et comédienne a récemment accueilli une nouvelle membre dans sa famille. Il s'agit de Billie, une femelle caniche dorée.

Ce toutou frisé est âgé de 7 mois et aura le bonheur de cohabiter avec Pablo, le chat de Mélanie Maynard.

En cette dernière journée de septembre, la star québécoise a pris la pose avec sa nouvelle meilleure amie à quatre pattes. Elle a ensuite partagé la mignonne photo avec ses abonnés sur les réseaux sociaux: